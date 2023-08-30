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Тимати купил сеть Domino's Pizza

Источник:
РБК
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Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и ресторатор Антон Пинский выкупили 68 франчайзинговых ресторанов Domino's Pizza.

После продажи заведения будут работать под названием Domиno Pizza. Новые владельцы рассчитывают сохранить франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более двух тысяч сотрудников по всей России.

Первая пиццерия под новой вывеской открылась 30 августа на Ходынском бульваре в Москве. Тимати и Пинский планируют улучшить рецептуру блюд, а также внедрить систему проверки качества на основе искусственного интеллекта.

Изменения в рецептуре прежде всего коснутся теста пиццы — оно станет более мягким и воздушным. Также изменятся сами рецептуры пицц — в них будет больше ингредиентов и сыра, а рестораны начнут работать только с российскими поставщиками.

Брендом Domino's Pizza в России управляла нидерландская DP Eurasia. К концу июня 2023 года сеть закрыла все собственные точки, в России оставались только 142 работающие по франшизе пиццерии. В конце августа компания объявила о запуске процедуры банкротства.

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Экономика #Деньги #Шоу-бизнес
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Топ комментариев

Wolf Hound

Когда в России последний раз что то дешевело?

mosquito__2010

Короче говоря промышленное самовыпиливание украинцев это свойство неконкурентоспособности этой страны....

xxIIxx

если сказали что подешевеет, ждите удорожание... спишут на дорогой бензин, доставку и тп... слышали эту...

rumatam

надо же, даже формулировку придумали, да , «речи о международном аспекте идти не может». а что так...