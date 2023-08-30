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Камера домофона запечатлела полет метеора в Ангарске

Источник:
Sibnet.ru
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Полет метеора попал на видео камеры домофона в Ангарске, скорее всего, объект сгорел в атмосфере.

«Яркий болид пролетел и сгорел. В Ангарске его засняла случайно видеокамера, пролетел он километрах в двухстах от Ангарска. Может и за триста. Их очень далеко видно. Это камешек, который влетел в атмосферу, разогрелся от огромной скорости и сгорел в атмосфере. До Земли вряд ли долетел», — рассказал РИА Новости Язев.

Метеор видели в районе Энхалука на Байкале. Очевидцы сообщили в соцсетях, что зрелище было «как в кино».

Болиды — яркие метеоры, которые взрываются в атмосфере Земли из-за трения. Это приводит к мгновенному разрушению метеорита, сопровождаемому вспышкой и хлопком.

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