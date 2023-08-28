Лидер ЛДПР предложил мэру Красноярска «воткнуть» воздушный шарик

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во время визита в Красноярск, предложил «воткнуть куда-нибудь» надувной шарик с символикой партии ЛДПР мэру Владиславу Логинову, а затем неоднозначно извинился перед чиновником.

Видео, на котором Слуцкий предлагает «воткнуть куда-нибудь» шарик мэру опубликовал в своем телеграм-канале замглавы Красноярского края Сергей Пономаренко. Он написал, что это «удивительная пошлость и грубость. А вообще у нас в Сибири принято за свои слова отвечать, Леонид Эдуардович».

Затем Слуцкий решил извиниться перед мэром Логиновым и пояснил свою эмоциональную реакцию.

«Может быть, мэр у нас чувствительный как красна девица. Я в этом случае не буду его доводить до инфаркта и готов принести извинения. Вопрос в том, что то, что происходит с "Сибкрасполимером", является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента», — цитирует Слуцкого «Подъем».

Слуцкий пожаловался, что предприятие планируется снести, а на его месте власти собираются построить жилье.