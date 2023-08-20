Почему в СССР красили края ступеней лестничных пролетов

Края ступенек в многоквартирных домах советской постройки до сих пор красят. Таким способом решали строительные и бытовые проблемы, а также украшали пролеты.

Кривизна стен

Края ступеней красили частично и лишь по краям, чтобы замаскировать таким способом кривизну стен, пояснили авторы блога «Antiques канал».

В первую очередь такое решение принимали для того, чтобы скрыть кривизну стен. Не секрет, что для ускорения и удешевления отделочных работ стены подъездов штукатурили по шпателю, а не выравнивали по маякам. Таким образом, примыкание стены и лестницы получалось волнистым и неровным. Для того чтобы этот недостаток визуально скрыть, строители кроме стен окрашивали и края ступеней.

Удобство уборки лестничных пролетов

С окрашенной поверхности проще убирать мусор, чем с шершавого бетона. Но ступени красили не полностью, а только по краям. Таким образом сами ступеньки были не скользкими, а краска не затаптывалась и стиралась.

Имитация ковровой дорожки

В СССР очень любили ковры и ковровые дорожки. Их стелили в госучреждениях, гостиницах и даже в проходах пассажирских поездов и купе. Поэтому канты по краям лестниц в подъездах имитировали любимую советскими гражданами ковровую дорожку.