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Почему в СССР красили края ступеней лестничных пролетов

Источник:
Sibnet.ru
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Лестничный пролет
Фото: © Sibnet.ru

Края ступенек в многоквартирных домах советской постройки до сих пор красят. Таким способом решали строительные и бытовые проблемы, а также украшали пролеты.

Кривизна стен

Края ступеней красили частично и лишь по краям, чтобы замаскировать таким способом кривизну стен, пояснили авторы блога «Antiques канал».

В первую очередь такое решение принимали для того, чтобы скрыть кривизну стен. Не секрет, что для ускорения и удешевления отделочных работ стены подъездов штукатурили по шпателю, а не выравнивали по маякам. Таким образом, примыкание стены и лестницы получалось волнистым и неровным. Для того чтобы этот недостаток визуально скрыть, строители кроме стен окрашивали и края ступеней.

Удобство уборки лестничных пролетов

С окрашенной поверхности проще убирать мусор, чем с шершавого бетона. Но ступени красили не полностью, а только по краям. Таким образом сами ступеньки были не скользкими, а краска не затаптывалась и стиралась.

Имитация ковровой дорожки

В СССР очень любили ковры и ковровые дорожки. Их стелили в госучреждениях, гостиницах и даже в проходах пассажирских поездов и купе. Поэтому канты по краям лестниц в подъездах имитировали любимую советскими гражданами ковровую дорожку.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Гитлер вообще русских за людей не считал, потом пожалел. Высокомерие граничащее с нацизмом таких как...

Asd10

Форумные либералы тоже от страха видимо попрятались. 😆

kygear

Бензоколонка не создаст ядерную бомбу.Одни центрифуги для разделения изотопов чего стоят.

Alhazred

Не понимаю, для чего его до сих пор в ЕС держат на этой должности? Ну баран же полный.