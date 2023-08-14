Россия показала максимально защищенные танки

Образцы максимально защищенных основных боевых танков Т-80БВМ и Т-72Б3М представлены на проходящем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Машины прошли доработку в соответствии с опытом, полученным в ходе СВО. В результате их оснастили дополнительными блоками «реактивной брони», которой прикрыли детали лобовой проекции, борта и корму.

Танки также получили специальные накидки, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия, а также их заметность в ночное время. Внедрены специальные сети, противодействующие кумулятивным боеприпасам.

На Т-80БВМ и Т-72Б3М установлены изготовленные промышленностью верхние экраны, прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с беспилотников, и атак FPV-дронов.

Несмотря на повышение веса, благодаря двигателям повышенной мощности танки сохранили свои характеристики подвижности, а мощные 125-мм орудия обеспечивают высокую огневую мощь.