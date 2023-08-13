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«Правило десяти тысяч шагов» оказалось мифом

Источник:
Naked Science
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Скандинавская ходьба
Фото: © pxfuel.com

«Правило десяти тысяч шагов» оказалось мифом — для здоровья полезны и гораздо менее продолжительные прогулки, доказали в Медицинском университете в Лодзи (Польша).

Есть устоявшееся мнение, что для поддержания здоровья нужно проходить в день не менее десяти тысяч шагов и желательно в быстром темпе. Новое исследование польских медиков доказало, что и меньшие дистанции значительно снижают риск смерти.

Если люди начинают ходить в день на 500 шагов больше, чем обычно, риск смерти от проблем сердечно-сосудистой системы снижается на 7%. Если же ходить в день на тысячу шагов больше, риск снизится на 15%, приводит Naked Science работу профессора Мацеи Банаха и его команды.

Заметное влияние на снижение смертности от всех причин наблюдается уже при 3967 шагах в день, а от сердечно-сосудистых болезней — при 2337 шагах.

При этом эффекты ходьбы были более заметны для людей моложе 60 лет. У них при 7-13 тысячах шагов ежедневно смертность оказалась ниже на 49%. Для людей старше 6-10 тысяч шагов в день соответствовали снижению смертности на 42%.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 3,2 миллиона человек в год умирают по причинам, связанным с недостатком движения.

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