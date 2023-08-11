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Трамп обозвал Байдена «безумным сумасшедшим»

Источник:
Sibnet.ru
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден сошел с ума.

«Я думаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошел с ума, безумный сумасшедший», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, свидетельством этому являются «отвратительные и угрожающие стране» политики, проводимые действующей американской администрацией.

«Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — добавил Трамп.

Байден в апреле официально объявил о выдвижении на второй президентский срок. Трамп может стать его соперником.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

А где натовцы зачищали траншеи, теоретический танкист??)))

Asd10

Штоб тебе твой флуд медом не казался.

PA3OPBY

Они не вкурсе за вилы, одни только за швабры, а другие за вазелин!

mosquito__2010

Интересно, до них уже дошло что им вилы ?