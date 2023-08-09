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Отчаянные парни прокатились на капоте авто на скорости 130 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Двое жителей Бурятии прокатились на капоте автомобиля, двигавшегося по трассе со скоростью почти 130 километров в час, водителя наказали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная камера зафиксировала Toyota Mark 2, который ехал по трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян со скоростью 129 километров час. Двое пассажиров ехали на капоте и держались за кузов автомобиля.

Пассажиры на капоте автомобиля на трассе в Бурятии
Фото: © МВД по Республике Бурятия

Собственником машины оказался 21-летний житель Улан-Удэ. На него составили административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

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ЧП #Происшествия #Бурятия
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Топ комментариев

GammiPluh

Он вообще много чего обещает, еще ни одного обещания не сдержал

mosquito__2010

"Там, где НАТО — там нет войны" - особенно когда Югославию бомбили. Шизофреники у власти Украины это...

SEREGALG

блин че он такое сильное употребляет ??? не кто не в курсе?

pepelmetal

Каждое новое заявление ставит под сомнение его умственные способности!