Отчаянные парни прокатились на капоте авто на скорости 130 км/ч

Двое жителей Бурятии прокатились на капоте автомобиля, двигавшегося по трассе со скоростью почти 130 километров в час, водителя наказали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Дорожная камера зафиксировала Toyota Mark 2, который ехал по трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян со скоростью 129 километров час. Двое пассажиров ехали на капоте и держались за кузов автомобиля.

Фото: © МВД по Республике Бурятия

Собственником машины оказался 21-летний житель Улан-Удэ. На него составили административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.