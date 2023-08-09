Отчаянные парни прокатились на капоте авто на скорости 130 км/ч

Двое жителей Бурятии прокатились на капоте автомобиля, двигавшегося по трассе со скоростью почти 130 километров в час, водителя наказали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Дорожная камера зафиксировала Toyota Mark 2, который ехал по трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян со скоростью 129 километров час. Двое пассажиров ехали на капоте и держались за кузов автомобиля.
Собственником машины оказался 21-летний житель Улан-Удэ. На него составили административные материалы за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.