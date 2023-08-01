Перечислены советы для меняющих левый руль на правый

Автолюбителям, поменявшим леворульную машину на праворульную, придется привыкнуть переключать коробку передач другой рукой, а также с большей осторожностью выполнять обгоны, сообщили эксперты «СберАвто».

Коробка передач в машинах с правым рулем расположена под левой рукой, к этому придется привыкнуть. Также водителям придется перестроиться на то, что рычаг переключения поворотников расположен со стороны водительской двери, а дворники включаются с левой стороны.

Чтобы безопасно совершать обгоны, лучше установить дополнительные зеркала или камеры обгона — подобные гаджеты будут полезны не только в начале, но и на всем протяжении срока эксплуатации авто.

Ориентирование по боковым зеркалам, а также по бордюру, не прижимаясь к нему вплотную, поможет «держать» полосу, не съезжая в сторону.

Сложно будет при оплате паркинга, платной дороги или заказа навынос. Автолюбителям придется покидать салон автомобиля или, отстегнув ремень безопасности, перемещаться на пассажирское сиденье. Универсального выхода в этой ситуации нет.

Повышенный интерес к праворульным автомобилям фиксируется с 2022 года. По данным агентства «Автостат», только за шесть месяцев 2023 года в страну ввезли более 130 тысяч праворульных авто для личного пользования, тогда как за весь прошлый год их количество составило 154 тысяч машин.