«Оппенгеймеру» предрекли 11 номинаций на «Оскар»

Фильм «Оппенгеймер», рассказывающий о создателей ядерной бомбы, будет выдвинут минимум на 11 номинаций премии «Оскар», считает кинообозреватель Энна Томпсон.

Как сообщает портал World of Reel со ссылкой на критика, на показах присутствовали многие представители американской киноакадемии. Она уверяет, что фильм привел их в восторг. Это лучший результат с момента премьеры «Джокера».

«Я думаю, что его выдвинут на Лучший фильм, Лучшего режиссера, Лучшего актера, Лучшего актера второго плана, Лучшую актрису второго плана, Лучший адаптированный сценарий, Лучшую операторскую работу, Лучшую музыку, Лучшие костюмы, Лучший монтаж, Лучший грим. Может быть, даже Лучший звуковой монтаж. Это 11 категорий», – считает Томпсон, которая всегда следит за этой темой.

«Оппенгеймер» — один из самых рецензируемых фильмов года. У него 89 баллов на Metascore и 94% на Rotten Tomatoes. Многие эксперты уже назвали его лидером в номинации «Лучший фильм». Но ряд критиков отмечает, что «Убийцы цветочной луны» Скорсезе пока немного опережает его.

Согласно июньским опросам, претендентами на лучший фильм года называли «Прошлые жизни» режиссера Селин Сон, анимационный фильм «Человек-паук: Паутина вселенных» и фильм Бена Аффлека «Air: Большой прыжок». Теперь к ним добавился «Оппенгеймер» и потенциально «Барби».