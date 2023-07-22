«Оппенгеймер» и «Барби» собрали миллионы в день премьеры

Два самых ожидаемых фильмов этого года – «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, собрали 22,3 и 10,5 миллиона долларов только в день премьеры в США.

«Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в ролях Барби и Кена рассказывает о том, как куклу изгнали из Барбилэнда за несоответствие принятым нормам красоты. Она начинает новую жизнь уже в реальном мире.

«Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи — это биография ученого-физика, который в годы Второй мировой разрабатывал первые образцы ядерного оружия.

Как сообщает Collider, премьерные сборы «Барби» делают ее лучшим показом лета 2023 года. Она превзошла третьих «Стражей Галактики», превью которых набрало 17,5 миллиона долларов, а также «Человек-паук: Через вселенные» (17,4 млн долларов).

Аналитики считают, что показы «Оппенгеймер» скромнее из-за того, что фильм длиннее на час, а еще у него более взрослый рейтинг – R, тогда как у «Барби» — PG-13.

Согласно прогнозам, «Барби» заработает в эти выходные на внутреннем рынке как минимум 110 миллионов долларов. «Оппенгеймеру» пророчат 40-50 миллионов долларов. Ожидается также, что «Оппенгеймер» покажет лучшую выдержку на длинной дистанции благодаря более взрослой тематике и его эксклюзивности на IMAX в течение следующих двух недель.

Оба фильма также получили звездные отзывы. «Барби» в настоящее время имеет 89% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 81 на Metacritic, в то время как «Оппенгеймер» получил 93% на Rotten Tomatoes и 90 на Metacritic. Уточняется, что около 200 тысяч зрителей купили билеты на обе премьеры в один день.

Противостояние картин в прокате уже назвали битвой титанов. За «Барби» стоят Warner Brothers, за «Оппенгеймером» — Universal.

Эти два фильма победили другие известные фильмы, выпущенные ранее в этом году в предварительных просмотрах, такие как «Джон Уик: Глава 4» (8,9 миллиона долларов), «Форсаж X» (7,7 миллиона долларов) и «Индиана Джонс и диск судьбы» (7,2 миллиона долларов).

Оба фильма выглядят хорошо, чтобы приносить неплохую прибыль: бюджет «Барби» составляет 145 миллионов долларов, а «Оппенгеймера» — около 100 миллионов долларов.