Вертолет Ми-8 с туристами разбился на Алтае: что известно

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайавиа» с туристами на борту 27 июля потерпел крушение при заходе на посадку в селе Тюнгур в Республике Алтай. Погибло четыре человека, еще несколько пассажиров получили тяжелые травмы. Собрали, что известно на данный момент.

Что произошло

Крушение произошло в селе Тюнгур Усть-Коксинского района — отсюда начинается большинство популярных туристических маршрутов к горе Белухе. Вертолеты доставляют туристов на Белуху к Аккемскому озеру, полет занимает около 30 минут.

Возвращаясь с туристической группой после экскурсионного полета, частный вертолет Ми-8 около 15.00 по местному времени (11.00 мск) при посадке задел хвостом опору линии электропередачи, упал и загорелся.

Очевидцы уточнили, что перед посадкой пилот рухнувшего Ми-8 увидел на площадке другой вертолет и решил сесть в поле. Однако при посадке вертолет неожиданно развернуло — возможно, порывом ветра.

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Николай Плотников, один из очевидцев катастрофы, рассказал Sibnet.ru, что после падения вертолета некоторые пассажиры смогли самостоятельно выбраться из горящей машины. При этом близко подойти к Ми-8 было невозможно из-за сильного задымления и угрозы взрыва.

«Пообщались с женщиной, вылезшей из вертолета, она сообщила, что они прилетели с озера Аккем. Больше ни с кем поговорить не удалось. На месте собралось много людей, все они пытались помочь пассажирам и экипажу», — уточнил очевидец.

Погибшие и пострадавшие

На борту Ми-8 находились 13 туристов и трое членов экипажа. По данным регионального главка МЧС, погибли четыре человека. Изначально сообщалось о шести погибших, но позже выяснилось, что двое считавшихся умершими ранее покинули борт самостоятельно.

Еще десять человек получили травмы, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии с переломами и обширными ожогами. Семерых пострадавших доставили в больницу Горно-Алтайска вертолетом, остальные отказались лететь и остались в районной больнице.

Состояние двух доставленных в Горно-Алтайск пассажиров оценивается медиками как тяжелое, еще одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии. В настоящее время врачи борются за ее жизнь.

По данным телеграм-канала Mash, капитаном Ми-8 был 52-летний Вячеслав Демихов. Ранее он помогал МЧС с выявлением и тушением лесных пожаров. Все члены экипажа выжили — один находится в тяжелом состоянии, еще двое в состоянии средней степени тяжести.

В результате падения вертолета была повреждена линия электропередач, без света остались два села — Тюнгур и Кучерла. Электроснабжение было восстановлено в течение двух часов после инцидента, сообщает пресс-служба «Россети Сибирь».

Кому принадлежал вертолет

Компания «Алтайавиа» предоставляет услуги по аренде и техническому обслуживанию вертолетов, а также организует экскурсии. Согласно информации на ее сайте, она располагает вертолетами Ми-8 трех модификаций (Ми-8Т, Ми-8МТВ и Ми-8АМТ с VIP-салоном), а также Robinson R66 и Eurocopter AS350.

Это первая катастрофа Ми-8 в России с 16 декабря 2022 года, когда в Улан-Удэ при посадке разбился вертолет этого типа. По числу жертв это крупнейшее ЧП с Ми-8 с 12 августа 2021 года, когда такой вертолет упал в Курильское озеро на Камчатке.

Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале уточнила, что туристы с упавшего вертолета Ми-8 были официальной экскурсионной группой, рейс был оформлен официально, со всеми необходимыми документами.

Первые реакции

Следственный комитет возбудил дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Проверку по факту крушения вертолета также организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8, она уже приступила к работе. По предварительной версии, причиной катастрофы стала ошибка пилота.