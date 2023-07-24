Сибирский комбинат наладил безотходное производство древесины

Сибирский фанерный комбинат в Заринске Алтайского края наладил глубокую безотходную переработку древесины, сообщает Минприроды региона.

Основное направление работы – производство фанеры из березы. В прошлом году здесь произвели и упаковали более 23 тысяч кубометров.

Фанера на предприятии изготавливается двух видов – обычная и ламинированная под цвет «венге». Используется она в самых разных сферах, где есть применение дереву – в строительстве, при отделке помещений, для изготовления мебели и предметов быта.

Собственная лаборатория комбината оценивает качество продукции. Ничего из отходов, остающихся от производства фанеры, не пропадает и не утилизируется – все используется на других производственных линиях.

Из древесины, которая оказалась некондицией, изготавливаются строительные поддоны и опалубки для строительства монолитных сооружений. Из древесных обрезков делают опилки, после чего формируют из них заготовки для межкомнатных дверей,

Большим спросом пользуются топливные гранулы или пеллеты. В прошлом году здесь произвели их более двух тысяч тонн.