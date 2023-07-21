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Улучшенные сорта пшеницы вывели на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Алтайского края

Два новых сорта пшеницы с улучшенными свойствами вывели в Федеральном Алтайском научном центре агробиотехнологий, сообщило правительство региона.

В этом году два новых сорта мягкой и твердой пшеницы внесли в Гостреестр. Аграрии всей страны теперь ждут продажу зерна. Мягкую пшеницу Спикер сейчас проверяют на реакцию с удобрениями и гербицидами. Твердый сорт Прима характеризуется высоким содержанием клейковины, поэтому зерно можно использовать для производства высококачественных макарон.

Урожайность на 10% выше, чем у предыдущего поколения. Несмотря на сибирский климат, в первые годы селекции с гектара собирали 76,5 центнеров этого зерна, а продукты из Примы по качеству обходили итальянские макароны. Уточняют «Вести Алтай».

В следующем году работу селекционеров ускорит молекулярно-генетическая лаборатория. Те этапы, которые проходят в поле, и на которые требуется 12-15 лет для создания одного сорта, удастся сократить минимум на 3-4 года.

Три года назад Алтайский научный центр получил грант от Минобра в 79 миллионов рублей. Обновили лабораторное оборудование, сельхозтехнику, купили селекционный комбайн. Увеличилось как качество, так и темпы работы.

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