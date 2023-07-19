Байкал перегружен туристами

Туристы заполонили Байкал, но предпочтение отдают берегам в Бурятии, поскольку побережье Иркутской области переполнено путешественниками, сообщил вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Туристы сейчас, на мой взгляд, больше осваивают бурятскую сторону Байкала, потому что считается, что на иркутской стороне очень много людей. Массовый туризм. Возможно, что Байкал достиг предела туристической загрузки, и надо осваивать его со всех сторон», — цитирует «Интерфакс» Ромашкина.

Ромашкин отметил, что туристы предпочитают комфортный отдых вдали от массовых скоплений людей. Они стремятся путешествовать по неизведанным тропам и ощущать себя первооткрывателями.

В отличие от Байкала, на Камчатке ожидается туристический поток на уровне прошлого года, согласно АТОР. Ромашкин отметил, что возможно это связано с увеличением стоимости авиабилетов, что в некоторой степени повлияло на спрос.