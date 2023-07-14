НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Кинопоиск» запустил поиск фильма «Вилли Вонка» по неприличному слову

Источник:
Sibnet.ru
219 0
Фото: © t.me/borusio

Фильм «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе, который выйдет в декабре, можно найти в «Кинопоиске» по слову «жопка».

Когда был впервые представлен логотип фильма, русские пользователи Сети прочитали англоязычное название Wonka, как «жопка». В соцсетях быстро распространились шутки и мемы на эту тему.

«Кинопоиск», после ввода запроса по слову «жопка», выдает фильм «Вилли Вонка» с пометкой «Возможно, вы искали».

Фильм «Вилли Вонка» расскажет о гениальном фокуснике и шокалатье, который создал самую известную шоколадную фабрику.

Еще по теме
Голливудские актеры начали забастовку
Джонни Депп записал обращение россиянам
Представлены сериалы‑номинанты на премию «Эмми»
Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
ЧВК «Вагнер» провела новую операцию
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина
Обсуждение (0)
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Самое обсуждаемое
46
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
36
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
30
Россия проведет финансовую мобилизацию
28
ЧВК «Вагнер» во время мятежа приближалась к ядерному оружию
27
Песков подтвердил встречу Путина и Пригожина