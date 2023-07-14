«Кинопоиск» запустил поиск фильма «Вилли Вонка» по неприличному слову

Фильм «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе, который выйдет в декабре, можно найти в «Кинопоиске» по слову «жопка».

Когда был впервые представлен логотип фильма, русские пользователи Сети прочитали англоязычное название Wonka, как «жопка». В соцсетях быстро распространились шутки и мемы на эту тему.

«Кинопоиск», после ввода запроса по слову «жопка», выдает фильм «Вилли Вонка» с пометкой «Возможно, вы искали».

Фильм «Вилли Вонка» расскажет о гениальном фокуснике и шокалатье, который создал самую известную шоколадную фабрику.