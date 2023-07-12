Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» с Шаламе

Мечтания и реальные идеи Вилли Вонка, создателя шоколадной фабрики, показали в первом полноценном трейлере.

Фильм «Вилли Вонка» рассказывает историю величайшего в мире изобретателя, фокусника и шоколатье.

В трейлере показано, как Вонка мечтает и размышляет над создание шоколадной фабрики. Также зритель может увидеть, с какими трудностями столкнется герой, кто будет его врагом, а кто друзьями.

Роль Вилле Вонка исполнил Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Оливия Колман, Хью Грант, Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон.

Мировая премьера «Вилли Вонка» намечена на 13 декабря. В официальном прокате в России картина представлена не будет.