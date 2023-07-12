НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» с Шаламе

Источник:
Sibnet.ru
219 0

Мечтания и реальные идеи Вилли Вонка, создателя шоколадной фабрики, показали в первом полноценном трейлере.

Фильм «Вилли Вонка» рассказывает историю величайшего в мире изобретателя, фокусника и шоколатье.

В трейлере показано, как Вонка мечтает и размышляет над создание шоколадной фабрики. Также зритель может увидеть, с какими трудностями столкнется герой, кто будет его врагом, а кто друзьями.

Роль Вилле Вонка исполнил Тимоти Шаламе. Также в фильме снялись Оливия Колман, Хью Грант, Салли Хокинс, Роуэн Эткинсон.

Мировая премьера «Вилли Вонка» намечена на 13 декабря. В официальном прокате в России картина представлена не будет.

Еще по теме
Марго Робби присвоила себе чужую роль
Федор Добронравов назвал условия продолжения «Сватов»
Вышел первый трейлер «Наполеона» с Хоакином Фениксом
Стал известен хронометраж второй части «Дюны»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
45
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
43
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
35
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее