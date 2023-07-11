Мелодраму «Счастье не за горами» с Зоей Бербер покажут на «России»

Сериал «Счастье не за горами» стартует на канале «Россия» с 17 июля, мелодрама расскажет о судьбе одной семьи, которым предстоит пройти череду сложностей, чтобы объединиться.

По сюжету, талантливый хирург Татьяна Крупнова (Зоя Бербер) и ее братья – спортсмен-скалолаз Никита (Илья Антоненко) и семейный адвокат Александр (Александр Голубев) впервые за долгое время встречаются в отчем доме. Причина встречи — их папа вернулся из тюрьмы.

Вскоре отец семейства по неизвестным причинам исчезает. Александр отправляется на поиски папы, а у Татьяны появляется таинственный преследователь.

Членам семьи Крупновых предстоит пройти через ложь и предательства, преодолеть взаимные обиды и отчаянно защищать своих близких, чтобы обрести родной дом и настоящую семью.

Премьера сериала «Счастье не за горами» состоится 17 июля в 21.20 на канале «Россия».