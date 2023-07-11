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Мелодраму «Счастье не за горами» с Зоей Бербер покажут на «России»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Сериал «Счастье не за горами» стартует на канале «Россия» с 17 июля, мелодрама расскажет о судьбе одной семьи, которым предстоит пройти череду сложностей, чтобы объединиться.

По сюжету, талантливый хирург Татьяна Крупнова (Зоя Бербер) и ее братья – спортсмен-скалолаз Никита (Илья Антоненко) и семейный адвокат Александр (Александр Голубев) впервые за долгое время встречаются в отчем доме. Причина встречи — их папа вернулся из тюрьмы.

Вскоре отец семейства по неизвестным причинам исчезает. Александр отправляется на поиски папы, а у Татьяны появляется таинственный преследователь.

Членам семьи Крупновых предстоит пройти через ложь и предательства, преодолеть взаимные обиды и отчаянно защищать своих близких, чтобы обрести родной дом и настоящую семью.  

Премьера сериала «Счастье не за горами» состоится 17 июля в 21.20 на канале «Россия».

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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

DEMON01

Ага тут и командиров запрещенного азова обещали не отпускать из турции ,верим ,верим.