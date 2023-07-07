Лого фильма «Вилли Вонка» оказалось похоже на детское ругательство

Название фильма «Вилли Вонка» на новом постере на иностранном языке оказалось очень похоже на детское ругательное слово, если прочитать английские буквы на русский лад.

Режиссер Пол Кинг показал постер к фильму «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли. На постере написано — Wonka.

Русские пользователи Twitter прочитали название по-своему. В сети начали распространять шутить на эту тему.

Фильм «Вилли Вонка» — приквел картины «Чарли и шоколадная фабрика». В новом проекте расскажут о юном Вилли Вонке и его приключениях перед открытием самой известной шоколадной фабрики в мире.