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Лого фильма «Вилли Вонка» оказалось похоже на детское ругательство

Источник:
Sibnet.ru
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Название фильма «Вилли Вонка» на новом постере на иностранном языке оказалось очень похоже на детское ругательное слово, если прочитать английские буквы на русский лад.

Режиссер Пол Кинг показал постер к фильму «Вилли Вонка» с Тимоти Шаламе в главной роли. На постере написано — Wonka.

Русские пользователи Twitter прочитали название по-своему. В сети начали распространять шутить на эту тему.


Фильм «Вилли Вонка» — приквел картины «Чарли и шоколадная фабрика». В новом проекте расскажут о юном Вилли Вонке и его приключениях перед открытием самой известной шоколадной фабрики в мире.

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