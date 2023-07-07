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Стали известны имена пяти участников «Новых звезд в Африке»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Съемки следующего сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» начались практически сразу после завершения предыдущего сезона на ТВ, в Сети появились имена следующих участников.

Среди тех, кто поедет выживать в Африку — певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.

Имена других участников шоу пока не разглашаются. Традиционно первая десятка звезд приедет в Африку сразу, а затем на место выбывших будут присоединятся новые артисты.

Шоу «Новые звезды в Африке» — реалити о выживании, где знаменитости, чтобы добыть себе еду, должны проходить испытания, перебарывая страхи.

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Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

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kygear

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