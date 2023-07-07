Стали известны имена пяти участников «Новых звезд в Африке»

Съемки следующего сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке» начались практически сразу после завершения предыдущего сезона на ТВ, в Сети появились имена следующих участников.

Среди тех, кто поедет выживать в Африку — певец Влад Топалов, комик Михаил Стогниенко, блогер Женя Ершов, актеры Александр Пташенчук и Юлия Топольницкая.

Имена других участников шоу пока не разглашаются. Традиционно первая десятка звезд приедет в Африку сразу, а затем на место выбывших будут присоединятся новые артисты.

Шоу «Новые звезды в Африке» — реалити о выживании, где знаменитости, чтобы добыть себе еду, должны проходить испытания, перебарывая страхи.