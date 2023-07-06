Зоя Бербер сыграет главную роль в комедии «Найти папу»

Съемки семейной комедии «Найти папу» уже стартовали, фильм расскажет о домохозяйке, которая решает начать самостоятельную жизнь.

По сюжету Аня (Зоя Бербер) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Муж и отец детей Саша вечно занят на работе и не уделяет семье внимания.

После очередной выходки супруга Аня решает уйти от него и начать самостоятельную жизнь. Дети тем временем не одобряют изменений и всеми силами пытаются наладить ее личную жизнь, устраивая кастинги женихов.

Кроме Бербер в фильме снялись Наталья Земцова, Никита Тарасов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов.

За производство картины отвечают онлайн-кинотеатр START. Дата премьеры комедии «Найти папу» пока не сообщается.