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Зоя Бербер сыграет главную роль в комедии «Найти папу»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба онлайн-кинотеатра START

Съемки семейной комедии «Найти папу» уже стартовали, фильм расскажет о домохозяйке, которая решает начать самостоятельную жизнь.

По сюжету Аня (Зоя Бербер) — образцовая домохозяйка, посвятившая жизнь семье и трем детям. Муж и отец детей Саша вечно занят на работе и не уделяет семье внимания.

После очередной выходки супруга Аня решает уйти от него и начать самостоятельную жизнь. Дети тем временем не одобряют изменений и всеми силами пытаются наладить ее личную жизнь, устраивая кастинги женихов.

Кроме Бербер в фильме снялись Наталья Земцова, Никита Тарасов, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Савелий Кудряшов.

За производство картины отвечают онлайн-кинотеатр START. Дата премьеры комедии «Найти папу» пока не сообщается.

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Alhazred

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mosquito__2010

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Иркут 69

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