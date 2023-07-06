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Американский боевик «Гипнотик» станет главной новинкой кинопроката

Источник:
Sibnet.ru
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Боевик «Гипнотик» с Беном Аффлеком и Алисой Брага в главных ролях претендует стать главной новинкой кинопроката из-за отсутствия других ожидаемых релизов.

Фильм «Гипнотик» рассказывает о детективе Дэнни Рурке, который ищет свою пропавшую дочь. Параллельно он распутывает другие преступления с помощью экстрасенса Дианы Круз. В итоге герой вступает в опасное противостояние за гранью реальности.

«Гипнотик» до премьеры собрал 650 тысяч рублей от предпродаж билетов. Эта меньше, чем предпродажи других зарубежных релизов, вышедших за последнее время, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Вероятно, кассовые сборы уикенда с 6 по 9 июня вновь ожидает крах.

Другие премьеры, который состоятся в кинотеатрах 6 июня, тоже не вызывают ажиотажа у зрителей.

Среди новинок российская криминальная драма «Статус», китайские мультфильмы «Чарли и фантастическая четверка» и «Агент Джи-Джи Бонд: Миссия Океан», британский хоррор «Заклятье. Незаконченная глава», итальянский фильм ужасов «Пантафа — пожирательница душ», швейцарская драма «Мать Тереза».

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