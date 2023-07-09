Полезный «бочонок»: зачем нужен ферритовый фильтр

Довольно часто на проводах бытовой электроники и соединительных кабелях можно заметить странный «бочонок». Это ферритовый фильтр — маленький, но важный элемент, спасающий нас от помех.

Ферритовый фильтр используется для подавления помех и электромагнитных интерференций (ЭМИ). Принцип его действия основан на использовании ферритового материала (сплава железа и углерода), обладающего способностью поглощать и снижать уровень высокочастотных сигналов.

Внутри загадочного «бочонка» может находиться кольцо или шайба, опоясывающая кабель. Благодаря физическим свойствам феррита помехи снаружи не будут влиять на проводимые сигналы, а еще это исключит взаимные помехи в пучке кабелей, например, когда рядом находятся провода мыши, клавиатуры и монитора.

Что создает помехи в квартире?

Большинство электроприборов создают электромагнитные помехи разного уровня мощности. Довольно сильно «фонят» холодильники, стиральные машины, кондиционеры, микроволновки и пылесосы. Реже генератором шумов могут стать светодиодные лампы.

Слабее в электромагнитном поле излучают телевизоры, роутеры и беспроводные устройства, в том числе смартфоны. Меньше всего помех создают розетки и провода, однако если оборудование стоит близко к ним, то в некоторых случаях будет заметно и их влияние.

Что будет если убрать ферритовый фильтр?

Убирать ферритовые фильтры с проводов не рекомендуется, так как сигналы от оборудования и других кабелей начнут создавать помехи. Например, если снять «бочонок» с HDMI-кабеля телевизора, то в некоторых случаях можно будет заметить ухудшение качества картинки.

Стоит учитывать, что производитель устанавливает фильтры с определенной целью — он считает, что на качество работы его оборудования могут повлиять помехи от других устройств.

Нужно ли самим добавлять ферритовый фильтр на провода?

Если ферритового фильтра нет на проводе, то не стоит об этом беспокоиться. Чаще всего производители учитывают воздействие помех и экранируют кабели — в таком случае сигнал по ним уже будет передаваться с минимальным воздействием помех.

Иногда дополнительная установка феррофильтра на недорогие кабели HDMI может улучшить качество передаваемого сигнала. Однако, в большинстве случаев, если он не предусмотрен производителем, то его дополнительная установка бессмысленна.