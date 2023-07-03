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Чеботина объяснила уход с RU.TV карьерным этапом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Люси Чеботиной

Певица Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако», впервые прокомментировала конфликт с холдингом «Русская медиагруппа».

В середине июня стало известно, что Чеботина сняла с ротации свои песни в холдинге, куда входят «Русское радио», DFM, «Хит FM», Monte Carlo, MAXIMUM и телеканал RU.TV.

По версии представителей «Русской медиагруппы», певицу не устраивало, как ее представляют в эфирах. Она постоянно «придиралась» к руководству радиостанций и телеканала.

«Это была моя инициатива, но не по той причине, которую написали в СМИ, вы все позже узнаете. Для меня это просто новый карьерный этап, я чувствую, что нужно расти и выходить из зоны комфорта», — впервые прокомментировала ситуацию Чеботина Пятому каналу.

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