Российские бойцы создали новое оружие на СВО. ВИДЕО

Российские бойцы в зоне специальной военной операции самостоятельно создали оружие — установку «Градомет».

«Градомет» — это простое устройство из трубы, сваренной треноги и пускового механизма. Главное преимущество установки — отсутствие поставок полноценных снарядов.

Установка стоит стационарно на позиции, но легко переносится в любое другое место. «Градомет» стреляет на 20 километров, тогда как гаубица Д-30 — на 15 километров, рассказал «Известиям» военный с позывным Механик.

Это переосмысление советского «Града». Доработанная версия оружия применяется также для атаки больших объектов,