Замена Tinder: пять приложений для знакомств

Сервис Tinder официально уходит из России 30 июня. Место самой популярной площадки для знакомств вакантно. Можно идти знакомиться на улицу. Или изучить подборку альтернативных приложений, где искать вторую половинку также легко и удобно.

Основная цель любого сайта знакомств — найти «своего» человека. Для пользователей Сети важны простота и функциональность подобных площадок. В наш топ топ вошли популярные и уникальные приложения для знакомств, которыми можно пользоваться бесплатно.

Teamo

Платформа для знакомств Teamo есть в веб-версии и мобильная. Для входа в систему нужно зарегистрироваться, заполнить профиль и по желанию загрузить фотографию.

Алгоритмы Teamo подберут наиболее подходящих по вашим критериям кандидатов.

В Teamo есть функция определения местоположения, это дает пользователям возможность подбора партнеров из своего региона, если цель нахождения на сайте — перенести знакомство в реальную жизнь.

Аудитория сайта знакомств превышает 18 миллионов пользователей. Приложение бесплатно, есть версии для для iOS и Android.

Скачать Teamo

LinkYou

Чтобы попасть на LinkYou, нужно зарегистрироваться через электронную почту и заполнить анкету. Чем больше данных о себе указать, тем больше шансов найти партнера, подходящего по интересам и пожеланиям.

Команда LinkYou создала платформу для создания крепких пар. Для этого на сайте есть поиск по профессиям, национальности и вероисповеданию. Также в LinkYou тщательно следят за анкетами пользователей и отсеивает роботов и фейки.

Скачать LinkYou

«Где папа»

Специальный проект, созданный для одиноких матерей и отцов. Площадка рассчитана для людей преимущественно 30+, которые хотят завести семью.

Название приложения говорит за себя: пользователи понимают, что помимо знакомства с противоположным полом предстоит познакомиться еще и с ребенком партнера.

Преимущество платформы «Где папа» в дружелюбной атмосфере. Начать общение с собеседником можно даже без регистрации. Администрация в свою очередь следит за тем, чтобы на сайт не попадали альфонсы и хамы.

Mamba

Один из известных и популярных сервисов для знакомств Mamba нельзя обойти стороной. Это прямая альтернатива Tinder, где есть «свайпы» и «суперлайки».

Механика поиска на Mamba очень проста. Система предлагает анкеты, соответствующие поисковым запросам, а пользователь свайпает их вправо (да, мне интересно) или влево (не нравится вариант). При условии взаимности — мэтча — если пользователь по ту сторону экрана тоже смахнул анкету вправо, открывается окошко диалога.

Скачать Mamba

Анкета на Mamba состоит из стандартных пунктов: возраст, геолокация, внешность, отношение к курению и алкоголю, но также оставляет возможность для творческого подхода — заполнение графы «О себе».

MyLove

В MyLove есть возможность искать знакомства в Восточной Европе. Это одна из немногих площадок, на которой люди ищут друзей, а не только вторую половинку.

Но стоит быть внимательнее и аккуратнее в знакомствах — бесплатная и упрощенная регистрация создает благоприятные условия для извращенцев и неблагонадежных людей.

Скачать MyLove

Но плюсов у MyLove тоже достаточно: здесь более 40 миллионов пользователей, удобный интерфейс, широта выбора партнеров, встроенные игры и приложения.