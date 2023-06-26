Пересильд сыграет молодую Бабу-Ягу в «Последнем богатыре»

Сериал «Последний богатырь. Наследие» уже начали снимать, главную роль по-прежнему исполнит Виктор Хориняк, но в актерском касте появились и новые лица.

По сюжету у Ивана (Виктор Хориняк), которому как раз исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина).

Все в Белогорье идет своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь волшебников.

Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в прошлое — Москву 2017 года, где все еще живет молодой и ни о чем не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в самом городе.

К своим ролям вернутся Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров и другие.

Александр Лыков исполнит роль Соловья-разбойника, Татьяна Догилева — Зеркальца, Юлия Пересильд сыграет молодую Бабу Ягу, а Александра Урсуляк — повзрослевшую Василису.