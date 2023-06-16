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Раскрыты доходы Полины Гагариной за 2022 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина за 2022 год заработала больше 200 миллионов рублей, доход артистка получает с двух компании.

Гагарина получает прибыль с исполнительской деятельности и проведения мероприятий и тренингов, сообщает телеграм-канал «Звездач».

Компания ООО «Гагараэвент» осуществляет деятельность в области исполнительских искусств, а также проводит PR-мероприятия и тренинги. За прошлый год доход компании составил 54 миллиона рублей.

Еще певица — учредитель ООО «Полина Гагарина». Через эту компания артистка также осуществляет исполнительскую деятельность. За 2022 год выручка составила 151 миллион рублей.

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