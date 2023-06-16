Определена оптимальная продолжительность секса для женщин

Женщинам требуется около 20 минут, чтобы возбудиться, а для достижения оргазма половой акт должен длиться 14-17 минут, выяснили сексологи.

Ученые определили временные рамки, опросив женщин. Их попросили определить временные рамки как «адекватные», «слишком короткие», «слишком длинные» и «желательные», приводит Daily Star исследование, опубликованное в Journal of Sexual Medicine.

Большинство женщин оценило проникающий вагинальный секс, который длился от одной до двух минут, как «слишком короткий», а акт продолжительностью 10-30 минут они назвали «слишком долгим». Предварительные ласки от трех до семи минут большинство посчитали «адекватными», а от семи до 13 минут — «желательными».

Однако в реальной жизни средняя продолжительность полового акта составляет 5,7 минуты, сообщала уролог Рена Малик. Она и ее коллеги провели исследование, в котором 500 гетеросексуальных пар засекали по секундомеру, сколько длится половой акт без прелюдии.