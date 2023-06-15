Половина газировки со вкусом кола оказалась опасной

Только половина из 20 напитков со вкусом кола оказалась безопасной по всем параметрам, в некоторых образцах нашли плесневелые грибы и превышение ортофосфорной кислоты, сообщается в исследовании Роскачества.

Роскачество исследовало продукцию 20 торговых марок из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана по 40 показателям.

В продукции торговых марок «ВкусВилл» и Pepsi обнаружили большое количество дрожжей и плесневых грибов. В напитке Coca-Cola classic превышены допустимые значения ортофосфорной кислоты. По вкусу и аромату ГОСТу не соответствуют Cool Cola и кола от «Ашана».

В напитках под брендами «Моя цена», Funky Monkey, «Каждый день» и «ВкусВилл» Роскачество нашло ортофосфорную кислоту, хотя информации о ее наличии на этикетках нет. Содержание консерванта не соответствует заявленному у Export Style Classic Cola. В коле от Fantola массовая концентрация цитрата натрия не соответствует маркировке.

Лидерами рейтинга Роскачества стали Fun up, Rich Сola, Royal Cola Original, «Добрый Cola», «Калинов» и «Черноголовка». Также высокую оценку получил напиток Jumbo, который производят в Казахстане.