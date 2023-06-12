Китайские машины получат российские системы безопасности

Собираемые в России китайские автомобили получал антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему курсовой стабилизации (ESP) производства российской компании «Итэлма», сообщает пресс-служба производителя.

Необходимость создания собственных систем безопасности ABS и ESP возникла после ухода из России немецкой компании Bosch — единственного производителя, поставлявшего эти компоненты на российские автозаводы.

На сегодня «Итэлма» уже стала основным поставщиком для АвтоВАЗа, параллельно ведутся работы с другими российскими производителями автомобилей, а также с китайскими компаниями.

Российские ABS и ESP уже испытаны и сертифицированы с несколькими автомобилями Lada, отмечается, что разработка соответствует всем необходимым техническим и потребительским характеристикам.