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Нарколог объяснил болезненное пристрастие молодежи к пиву

Источник:
РИА Новости
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Пивной алкоголизм у молодых людей чаще всего развивается на почве личных проблем, негативных эмоциональных переживаний, сказал главный внештатный психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин.

«Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких», — пояснил в беседе с РИА Новости Масякин.

По его словам, пивной алкоголизм чаще встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду.

Врач отметил, что пивной алкоголизм опасен возникающим на ранних этапах патологическим влечением к алкоголю. Наблюдается стремительный рост толерантности к напитку — человек может выпивать много, но долго не пьянеть.

«Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и "несерьезности в градусах" бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам», — подчеркнул Масякин.

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