Психолог посоветовала, как быстро привести свою жизнь в порядок

Распорядок дня, вырабатывающий полезные привычки, реально помогает людям привести свою жизнь в порядок, сказала психотерапевт Юлия Солис

«Постарайтесь привыкнуть к определенному распорядку дня, включающему здоровый сон, регулярное питание, физическую активность и время для работы, отдыха и развлечений. Распорядок дня поможет вам структурировать время, повысить продуктивность и снизить стресс», — приводят «Известия» совет психолога.

Физическая активность положительно отражается на психическом здоровье. Эксперт рекомендовала выбрать вид активности по душе и стремиться заниматься им несколько раз в неделю. Это могут быть ходьба, бег, йога, плавание или любой другой вид спорта.

Питание играет важную роль в улучшении жизни. «Увеличьте потребление фруктов, овощей, полноценных злаков, белковых продуктов (мясо, рыба, яйца, бобовые), а также здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло)», — посоветовала Солис.

Читать и учить новое — тоже один из пунктов, которые улучшают жизнь. Постоянное обучение и расширение кругозора развивают мозг, стимулируют творческое мышление и привносят новые идеи.

Немаловажно поддерживать близкие и положительные отношения с семьей, друзьями и сообществом. Общение с близкими людьми может повысить настроение и чувство принадлежности.