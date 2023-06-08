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ВДВ «Ланцетом» уничтожили РЛС комплекса IRIS-T. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Российские десантники с помощью дрона-камикадзе «Ланцет-3» уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства, говорится в сообщении Минобороны России.

«Расчетами БПЛА подразделения ВДВ была выявлена позиция ЗРК IRIS-T SLM, после чего по многофункциональной радиолокационной станции комплекса ПВО был нанесен удар барражирующим боеприпасом», — сказано в сообщении.

Зенитный ракетный комплекс IRIS-T SLM производства Германии стоит на вооружении украинской армии. Первый комплекс Киев получил в октябре 2022 года. Дальность пуска ракеты — 40 километров, досягаемость по высоте — 20 километров.

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