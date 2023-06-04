Премьер Люксембурга успокоил Зеленского унизительным жестом. ВИДЕО

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заставил замолчать президента Украины Владимира Зеленского унизительным жестом.

Зеленский на полях саммита Европейского политического сообщества попытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем, который в это время беседовал с Беттелем.

После нескольких слов Зеленского главы Сербии и Люксембурга стали уходить. Зеленский вновь попытался встроиться в их разговор. В этом момент Беттель показал ему характерный жест, намекнув на чрезмерную разговорчивость. Президент Украины сделал вид, что ничего не произошло, отвернувшись в сторону.

Саммит Европейского политического сообщества прошел в Молдавии. Зеленский на нем активно продвигал свой мирный план. На свою сторону он попытался перетянуть и лидера Сербии, предложив ему ввести санкции против России.

Впоследствии Вучич заявил, что решение об ограничительных мерах принимают граждане Сербии, а он лишь выражает их мнение. «Почему я должен вводить санкции? Потому, что стоял четыре минуты с Зеленским?» — удивился Вучич.