Российский флот пригрозил НАТО «красным правым хуком»

Силы Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, считает обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

«У альянса есть уязвимые места на севере. Модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией (ход, известный в НАТО как «красный правый хук»), чтобы перерезать морские пути <…> и угрожать восточному побережью Америки», — пояснил Эрлангер

По его словам, Россия — мощная арктическая держава, чьи ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот остаются актуальной проблемой для альянса. НАТО хочет расширить свое военное присутствие в Арктике, но опасается российской военной мощи.

Ранее агентство Bloomberg назвало богатую природными ресурсами Арктику следующей потенциальной ареной противостояния России и Запада.