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Российский флот пригрозил НАТО «красным правым хуком»

Источник:
The New York Times
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Крейсер Северного флота ВМФ России «Маршал Устинов»
Крейсер Северного флота ВМФ России «Маршал Устинов»
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Силы Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, считает обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

«У альянса есть уязвимые места на севере. Модернизированный российский Северный флот может пройти через проливы между Гренландией, Исландией и Великобританией (ход, известный в НАТО как «красный правый хук»), чтобы перерезать морские пути <…> и угрожать восточному побережью Америки», — пояснил Эрлангер

По его словам, Россия — мощная арктическая держава, чьи ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот остаются актуальной проблемой для альянса. НАТО хочет расширить свое военное присутствие в Арктике, но опасается российской военной мощи.

Ранее агентство Bloomberg назвало богатую природными ресурсами Арктику следующей потенциальной ареной противостояния России и Запада.

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Alhazred

Ощущаешь жжение? ))) Это корыто усердно прятали, к тому же у него на борту установлена система "Град",...

pepelmetal

украинский военный корабль, иди .....

number10

Он не уточнил, летом какого года?

d6w58vnowu

планета крутится, а концерты заканчиваются…