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Российское кино побоялось конкуренции с Гаем Ричи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильмов «До рассвета»

Фильм «Переводчик» от голливудского режиссера Гая Ричи выходит в прокат 1 июня, премьер российского производства в этот день всего две — музыкальный фильм «Джонни» с единственным актером и комедия «До рассвета».

После ухода голливудских релизов, в кинопрокате появилось больше отечественного контента. Но, когда на большие экраны выходят крупные релизы, российские фильмы по объективным причинам стараются не выпускать.

Альтернативой «Переводчику» 1 июня кинотеатры предложат зрителям фильм «Джонни». Это музыкальная комедия, где снялся только Николай Фоменко. История повествует о судьбе рок-музыканта в 1980-е годы.

Вторая российская премьера — комедия «До рассвета». В ней герои в одну из ночей получат возможность кардинально изменить свою судьбу. Но принять решение, которое не так легко дается, нужно будет до рассвета.

Среди другие кинопремьер, стартующих в прокате с 1 июня, — американский триллер «Пациенты», ирландский хоррор «Проклятие. Ночь страха», американская комедия «Уикенд с батей», французская драма «Дом удовольствий».

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