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Новосибирцы высказались о запрете электросамокатов

Источник:
Sibnet.ru
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Электросамокат
Фото: © Sibnet.ru

Около 40% новосибирцев считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить из-за опасности для пешеходов и водителей, сообщает сервис SuperJob.

Основные нарекания новосибирцев: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов. Противников же подобного решения больше всего среди новосибирцев моложе 34 лет.

Один из трех опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД».  

С 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам. К ним применяют штрафы по статьям 12.29 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом) и 12.30 КоАП (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, повлекшее создание помех либо причинение легкого или среднего вреда здоровью). Сумма — от 500 до 1,5 тысячи рублей.



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urbasik

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виктор А.

А наши матери, что не хоронят?????????

niktb

Ну, хватит, уже, клинику, то сливать!

kygear

Если найдут в подвале коробки с миллиардами .расценят как мелкое хулиганство за захламление помещений.