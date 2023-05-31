Активированный уголь оказался устаревшим препаратом

Утверждение о том, что активированный уголь помогает при диарее, уже не актуально, заявили ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус.

Врачи напомнили, что диарею вызывают токсические вещества, которые могут выводить адсорбенты.

«Активированный уголь здесь — это прошлый век, возможность современных адсорбентов удерживать токсины в сотни раз превышают действия активированного угля», — сказал Продеус в эфире программы.

Малышева отметила, что для прекращения диареи придется выпить примерно 200 таблеток угля, что невозможно. Именно в таком количестве содержится необходимая доза, способная адсорбировать.