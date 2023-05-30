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Школу спецназа «Альфа» открыли в Омске для подготовки бойцов к СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Учения спецназа
Фото: © Sibnet.ru

Единственная в Сибири школа спецназа «Альфа», где контрактников обучают военному искусству, открылась в Омске, сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«В Омске будущих защитников обучают ветераны, прошедшие горячие точки. С мая у нас работает школа спецназа "Альфа"», — написал в телеграм-канале Хоценко.

По его словам, подготовка ведется по направлениям, востребованным в зоне спецоперации: по основам управления квадрокоптерами, боевой подготовке, стрельбе и многим другим.

Также Хоценко сообщил, что власти будут выплачивать контрактникам по 100 тысяч рублей. Это дополнительная региональная выплата от правительства Омской области всем, кто заключил договор с Министерством обороны с 1 марта этого года.

Выплату могут получить и жители других регионов России, подписавшие контракт в пунктах отбора Омской области. Они также получат по 100 тысяч рублей.

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Оборона #Армия #Омск
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