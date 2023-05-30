Россияне определили параметры среднего класса

Большинство россиян считают, что средний класс представлен людьми, получающими доход в диапазоне от 90 до 100 тысяч рублей в месяц, сообщается в исследовании Anderida Financial Group.

Еще 20% респондентов считают, что средний класс включает людей с доходом от 80 до 90 тысяч рублей, в то время как 15% назвали сумму более 100 тысяч рублей. Малая часть опрошенных полагает, что представители среднего класса должны зарабатывать более 500 тысяч рублей в месяц, в то время как 3% указали сумму менее 80 тысяч рублей.

Примерно 85% участников опроса уверены, что у представителя среднего класса должна быть недвижимость и машина. Около 70% опрошенных считают, что процент на банковском вкладе — обязательное условие. В среднем, у представителя среднего класса должно быть от 1 до 5 миллионов рублей на банковском счету.

91% опрошенных выразили мнение, что человек из среднего класса может иметь не более двух кредитов одновременно. В опросе приняли участие примерно 1,4 тысячи россиян в возрасте от 25 до 55 лет, проживающих в российских городах и имеющих стабильный источник дохода.