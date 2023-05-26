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Норильский драмтеатр поставил спектакль об ополченцах Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/mostnorthern

Самый северный драматический театр в мире — Норильский Заполярный театр драмы поставил спектакль по книге Захара Прилепина «Ополченский романс» об освободителях Донбасса. Премьера состоится 6 июня.

Автором пьесы по книге Прилепина стал Михаил Ярош-Барский. Он объединил рассказы «Ополченского романса» в единую сюжетную линию, добавив рассуждения Захара Прилепина из публицистической книги «Не чужая смута»

«В итоге получается так, что в финале герои спектакля выходят из 2014 года и видят идущие танки. Они понимают, что идут наши танки и это уже 2023 год», — сообщила ТАСС руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.

Во время репетиций артистов консультировали норильчане-ветераны освободительного движения Донбасса: врач-терапевт Валерий Потапов, с 2014 года активно участвующий в волонтерской работе и старший офицер батареи самоходных артиллерийских установок Евгений Нарушевич, сообщается на сайте театра.

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Культгид #Искусство #Армия #Красноярск
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