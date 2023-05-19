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Цены взлетели на все: во сколько обойдется отдых этим летом?

Источник:
Sibnet.ru
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Туристы этим летом отдохнут в трех-четырех дальних странах и в соседних регионах, при этом цены на все направления взлетели вверх. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, сколько денег на это понадобится.
Отель в Египте
Фото: © Sibnet.ru

Зарубежные направления — дорого и мало

Операторы и агенты предварительно оценивают снижение спроса на зарубежные направления в 15%. Это связано и с небольшим выбором направлений, и с ростом цен из-за разницы в курсе валюты.

Направлений для поездок заграницу осталось мало — это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет и Таиланд.

В премиальном сегменте, а это 25% от всего спроса, Эмираты оказались дешевле Турции, потому что лето для них — невысокий сезон.

Египет — самый бюджетный вариант, он дешевле Турции. Также летом активно будет продаваться Таиланд, где тоже не сезон.

Минимальный чек на пляжный отдых на десять дней для семьи из трех человек в Турции — 200 тысяч в трехзвездочном отеле «все включено». Отель три звезды в Египте в среднем стоит 100 тысяч рублей, а классом выше — примерно 150 тысяч рублей.

Домашние пляжи

Россияне по-прежнему мечтают об отдыхе именно на море. Но домашние пляжи недешевы. На тур с проживанием в бюджетом двух-трехзвездочном отеле в Анапе понадобится 100 тысяч рублей за троих. 

Крым, побивший в 2021 году рекорд по потоку туристов, ежегодно теряет спрос на 30%. В этом году туда отправятся около 3 миллионов человек. И хотя транспортное сообщение — слабое место курорта, это единственный регион, который снизил цены, пусть и на 5–7%.

Дальний Восток остается очень дорогим направлением из-за стоимости перелета. В сезон билеты стоят около 50 тысяч рублей, поэтому можно отправиться туда в конце мая или в сентябре, тогда билеты могут быть около 30 тысяч рублей.

Альтернатива морю?

«Очень многие туристы, у которых нет денег, чтобы ехать к морю, путешествуют по своему региону либо выезжают в соседний регион, туда, где есть реки, озера, пруды. Поэтому мы ожидаем высокий спрос в Ленинградской области, Карелии, Московской области, на Алтае», — сказала в интервью РБК Ломидзе.

Чаще всего это самостоятельные туристы, они не обращаются в агентства, а бронируют места в домах, на турбазах. Таких путешественников станет в этом сезоне еще больше, чем в прошлом: люди экономят.

Большой интерес вызывает Северный Кавказ. Прирост Дагестана по числу гостей будет плюс 20% к прошлому году, если не плюс 50%.

#Гео
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Причина популярности — в разнообразии. Там есть и пляжный отдых на Каспийском море, и экскурсии. Можно, находясь в Дербенте, на берегу Каспийского моря, поехать в горы, посмотреть что-то совсем другое.

Доступный отдых есть в любом регионе, все зависит от запроса туриста, уверена Ломидзе. Можно найти дешевое размещение, добраться туда на машине или на поезде, на перекладных, на электричках, и это может обойтись в 20 тысяч рублей на человека.

Самый простой вид отдыха — отправиться в соседний регион. В том же Алтайском крае, в Новосибирской области можно найти бюджетные варианты отдыха, они будут более дешевыми, чем Московская или Ленинградская области, потому что рынок другой.

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