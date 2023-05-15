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Первый канал покажет сериал «Трейдер» после смерти Пускепалиса

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из сериала «Трейдер»
Фото: © пресс-служба Первого канала

Премьера шпионского детектива «Трейдер» состоится на Первом канале в понедельник, 15 мая. В сериале снимался актер Сергей Пускепалис, погибший в ДТП осенью 2022 года.

События в детективе развиваются во время правления Саддама Хуссейна и началом войны в Ираке. В центре истории нефтетрейдер Олег Нестеров, который оказывается втянут в шпионские игры между спецслужбами России и США.

Сергей Пускепалис сыграл в сериале руководителя крупной внешнеторговой компании Дмитрия Пирогова. Он появится уже в первой серии: на него совершат покушение.

Кроме Пускепалиса в сериале снялись Михаил Гаврилов, Анна Попова, Анхель Бунани, Кэролайн Гудолл, Кори Джонсон, Агния Дитковските и другие.

Премьера сериала «Трейдер» состоится 15 мая в 22.00 на Первом канале.

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