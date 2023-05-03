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Даниле Козловскому исполнилось 38 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Zhora2017g / CC BY-SA 4.0

Актер Данила Козловский 3 мая отмечает день рождения. Заслуженному артисту России исполнилось 38 лет.

Козловский начал карьеру актера кино с сериала о школьниках «Простые истины» в 1999 году. В 13 лет актер сыграл полного мальчишку-хулигана из 6 «А» класса Дениса Селиверстова. В этой роли актера мало кто помнит.

Узнавать Козловского начали после фильма «Мы из будущего», где актер проявил себя во всей красе. 22-летний артист исполнил в проекте роль лидера в компании друзей, отправившихся в прошлое, Сергея Филатова («Борман»).

Новый виток в карьере — съемки в «Легенде №17», где на Козловского легла огромная ответственность перевоплотиться в героя советского хоккея Валерия Харламова. Актер с задачей справился, а фильм регулярно входит в топы лучших российских байопиков.

Среди других крупных проектов, где Козловский показал себя в новом амплуа, — «Экипаж», «Викинг», «Матильда», сериал «Надвое».

Козловский стал один из немногих российских актеров, который снимался у голливудских режиссеров. Для него такой работой стал фильм ужасов «Академия вампиров» режиссера Марка Уотерса.

Среди последних вышедших проектов, где снялся Данила Козловский, — фильм «Люся», медицинский сериал «13 клиническая». В этом году состоится премьера комедии «Уволить Жору».

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