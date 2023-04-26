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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Верховного совета Хакасии погиб на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © t.me/konovalov_khakasia19

Депутат Верховного совета Хакасии 46-летний Дмитрий Иванов погиб на СВО, он служил в ЧВК «Вагнер», сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер».

«Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей. Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека», — написал в телеграм-канале Коновалов.

Иванов избрался депутатом Верховного Совета Хакасии от КПРФ в 2018 году. Возглавлял УК «Заря» в Черногорске.

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Оборона #Армия #Хакасия
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Топ комментариев

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

GammiPluh

Досвидания! ты все? я надеюсь навсегда?

urbasik

Как они легко у чехов территорию забрали а потом у немцев.