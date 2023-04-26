Депутат Верховного совета Хакасии погиб на СВО

Депутат Верховного совета Хакасии 46-летний Дмитрий Иванов погиб на СВО, он служил в ЧВК «Вагнер», сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

В феврале Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации, служил в ЧВК «Вагнер».

«Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей. Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека», — написал в телеграм-канале Коновалов.

Иванов избрался депутатом Верховного Совета Хакасии от КПРФ в 2018 году. Возглавлял УК «Заря» в Черногорске.