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Сумасшедший клип Little Big «Pendejo» попал в тренды YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Little Big выпустили первый клип на песню «Pendejo», после того как уехали из страны. Видео попало в раздел музыкальных трендов YouTube.

Клип «Pendejo» вышел 12 апреля и собрал всего 2,2 миллиона просмотров. Участниками видео стали Илья Прусикин (признан иноагентом в России) и Софья Таюрская.

По сюжету клипа «Pendejo», Прусикин и Таюрская попадают в фантазийные, комические ситуации и периодически меняются телами.

Пользователи Сети оценили новое творчество артистов. Большинству поклонников клип понравился, кто-то в шутку сообщил, что после каждого нового клипа «становится ближе к психушке».

После начала военной спецоперации Прусикин и Таюрская уехали в Америку. Спустя некоторое время группа объявила о распаде. Теперь пара продолжает творчество в сокращенном составе.

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