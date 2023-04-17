Игрок CS:GO купил облик для AK-47 за рекордные деньги

Игрок Counter-Strike: Global Offensive из Китая под ником Luksusbums купил редчайший облик автомата AK-47 за 400 тысяч долларов.

Облик «Поверхностная закалка» был добавлен в CS:GO еще летом 2013 года. Он имеет четыре голографические наклейки команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014, самый редкий в игре узор (661) и состояние «Немного поношенное», пишет портал Dexerto.

Кроме этого, в сделку вошел облик для ножа Karambit стоимостью около 100 тысяч долларов под названием «Поверхностная закалка». Она обладает крайне редким цветом лезвия (узор 387), однако при этом имеет высокую степень износа («Поношенное»).

Luksusbums — известный коллекционер обликов из CS:GO. Так, в его инвентаре можно найти сувенирную снайперскую винтовку AWP с обликом «История о драконе», которая оценивается более чем в 100 тысяч долларов.