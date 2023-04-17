НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Игрок CS:GO купил облик для AK-47 за рекордные деньги

Источник:
Dexerto
452 0

Игрок Counter-Strike: Global Offensive из Китая под ником Luksusbums купил редчайший облик автомата AK-47 за 400 тысяч долларов.

Облик «Поверхностная закалка» был добавлен в CS:GO еще летом 2013 года. Он имеет четыре голографические наклейки команды Titan с турнира EMS One Katowice 2014, самый редкий в игре узор (661) и состояние «Немного поношенное», пишет портал Dexerto.

Кроме этого, в сделку вошел облик для ножа Karambit стоимостью около 100 тысяч долларов под названием «Поверхностная закалка». Она обладает крайне редким цветом лезвия (узор 387), однако при этом имеет высокую степень износа («Поношенное»).

Luksusbums — известный коллекционер обликов из CS:GO. Так, в его инвентаре можно найти сувенирную снайперскую винтовку AWP с обликом «История о драконе», которая оценивается более чем в 100 тысяч долларов.

Еще по теме
Resident Evil Village лишилась защиты Denuvo
Ремейк The Last of Us получил крупный патч
Steam вернет деньги за ремейк The Last of Us
Atomic Heart получит шестичасовое дополнение
смотреть все
Игры #Экшены #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
США грозит катастрофа из‑за трещины на дне Тихого океана
Хомяка разоблачили в шоу «Маска»
Встречный удар: как Россия остановит наступление Украины
Российские войска поразили расположение «Иностранного легиона»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Цвета и узоры: как покрасить яйца на Пасху
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Гид по кофе: выбираем напиток по вкусу и составу
Как выбрать правильные солнечные очки
Самое обсуждаемое
37
Медведев пригрозил Польше исчезновением
32
Минобороны сообщило о взятии двух кварталов в Артемовске
29
Семена Слепакова признали иноагентом
29
Путин подписал закон об электронных повестках
24
Шойгу поднял Тихоокеанский флот по тревоге