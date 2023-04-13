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Шварценеггер своими руками отремонтировал дорогу. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер взялся за лопату и отремонтировал дорогу в своем районе в Лос-Анджелесе.

По словам актера, жители Брентвуда жаловались на выбоину в асфальте, которую сотрудники департамента общественных работ не ремонтировали несколько недель, несмотря на многочисленные жалобы.

«После того как весь район переживал из-за этой гигантской ямы, из-за которой в течение нескольких недель ломались автомобили и велосипеды, я вышел со своей командой и починил ее. Я всегда говорю, давайте не будем жаловаться, а будем что-то делать», — написал актер в Twitter.

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