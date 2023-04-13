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Десять звезд выступят на GrelkaFest‑2023 в Шерегеше

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © grelkafest, vk.com/grelkafest

DJ Groove станет первым хедлайнером фестиваля GrelkaFest-2023, который официально откроется 14 апреля, сообщили организаторы мероприятия.

Каждый вечер перед гостями GrelkaFest будут выступать приглашенные артисты. Для участников фестиваля вход на концерты всех хедлайнеров свободный. Первым выступит DJ Groove, он выйдет на сцену 14 апреля в 18.00.

Далее каждый последующий день выступят еще девять звезд:

15 апреля — группа Pizza
16 апреля — певец Марсель
17 апреля — VAVAN (звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов)
18 апреля — рок-группа «Мураками»
19 апреля — группа «Ундервуд»
20 апреля — певица Линда
21 апреля — певица Ольга Серябкина
22 апреля — Мария Зайцева (бывшая солистка «#2Маши») и «Astero»
23 апреля — электронный проект «Astero»

«За всю историю GrelkaFest это будет самый музыкальный фестиваль. Часть гостей, безусловно, едет в Шерегеш, чтобы попасть на концерт своих любимых артистов», — отметил организатор фестиваля Никита Гирин.

По ожиданиям организаторов, 10-й фестиваль GrelkaFest посетят 50 тысяч человек. Это почти в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы.

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